artes.iuventutis@utanet.at

Die gesamte Zeitschrift für die musizierende Jugend im Volltext und -bild hier immer aktuell online!!!!!!

Die junge und informative Vereinszeitung in Zusammenarbeit mit

ARTES IUVENTUTIS, Verein zur Förderung der musizierenden Jugend

Unsere Zeitschrift für die musizierende Jugend erscheint seit Juli 1996 zunächst halbjährlich, ab 1998 bereits viermal pro Jahr.

Sie ist gedacht für Lesefreudige, die Information rund ums Musizieren, über Musik und über künstlerische Aktivitäten schätzen. Für junge Instrumentalisten und Sänger, die sich über die Aktivitäten, die laufenden Projekte und die Absichten des Vereines auf dem Laufenden halten möchten.

In jeder Ausgabe findest Du Artikel und Beiträge

Die (neue) Redaktion

. . . Gundi Wilscher Monika Huber Julia Kathan Veronika Großberger . . .

Forum kritischer Leser, Reaktionen

Falls Ihr etwas über unsere Artikel, über unsere Zeitung allgemein oder etwas zur Sache sagen oder schreiben wollt, gibt es die Möglichkeit, unser Leserservice in Anspruch zu nehmen. Bitte alles Schriftlich per e-Mail an die Saitenweise-Redaktion, Veröffentlichung nicht ausgeschlossen!